V Ljubljani in okolici besnelo neurje, poplavilo več podvozov

Nekaj po osmi uri zvečer je Ljubljano in okolico zajelo močno neurje. Nevihtna celica se je pojavila na obrobju Ljubljane in se prestolnici približala s severozahoda. Padala je tudi manjša toča v velikosti manjših češenj, naliv z močnimi sunki vetra je vztrajal vsaj pol ure. Voda je zalila tudi podvoz na Celovški cesti pri Pivovarni Union in na Drenikovi ulici. Poplavljenih in zaprtih je več drugih cest.

Na Dunajski cesti pri AMZS je na cesto padlo večje drevo, ki je oviralo promet. Razžagali in odstranili so ga gasilci.

Ponekod v osrednji Sloveniji je bil zaradi močnih neviht oviran promet. Zaradi vode na cestišču je bil promet oviran na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Poplavljenih in zaprtih je več cest v Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.

PIC ob tem opozarja, da se v primeru toče nikoli ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi. Vozite previdno, povečajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cesti, so še pozvali.

Foto: ARSO Meteo

Uprava za zaščito in reševanje je že poročala o več intervencijah gasilcev. Poročajo tudi o več prijavah zaradi neurja na vzhodu države. Večinoma gre za podrta drevesa, poškodovane strehe in vodo v objektih.

O težavah z nalivi in točo poročajo tudi iz Dravograda, Dupleka, Maribora, Metlike, Mislinje, Poljčan, Radeč, Radovljice, Štor, Velenja, Vojnika in iz drugih manjših krajev, ki jih je dosegla nevihta.

Po napovedi agencije za okolje bodo zvečer še nastale posamezne nevihte. Ponoči se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.