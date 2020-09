V Levici predlagali umik zakonskega predloga o investicijah v SV s četrtkove seje odbora

V Levici menijo, da bi umik obravnave zakonskega predloga omogočil širšo javno razpravo o investicijah v oborožitev. Če gre ministru za obrambo Mateju Toninu in njegovi NSi res za demokratične postopke in odprt dialog, bosta zaradi možnosti široke informiranosti o vsebini zakona predlog Levice podprla, je opozoril Vatovec.

Če bi bil po Vatovčevih besedah Tonin demokrat, "bi na poslanska vprašanja odgovarjal, 780-milijonskemu orožarskemu zakonu pa pustil, da gre po svoji običajni parlamentarni poti, ki omogoča javno razpravo, ne pa da hiti in dela vse možno, da javne razprave ne bi bilo, in s tem odpira vrata nesmislu in korupcijskim tveganjem", piše STA.

Ministru Toninu v poslanki skupini Levice očitajo, da sistematično in namerno ovira poslansko delo s tem, da jim onemogoča pridobivanje podatkov o delu obrambnega resorja. Vatovec je pojasnil, da so svoje videnje ministrovega dela in njegovih domnevnih kršitev danes predstavili tudi predsedniku DZ Igorju Zorčiču.

V Levici so prepričani, da mora biti javnost obveščena o tako veliki investiciji

Po Vatovčevem mnenju se s hitenjem pri sprejemanju zakona povečuje možnost korupcije, netransparentnosti, preplačil in novih kraj javnega denarja. V Levici so tudi prepričani, da mora biti javnost preko javne razprave obveščena o tako veliki investiciji ter o njej tudi neposredno odločati na posvetovalnem referendumu, piše STA.

Potem ko je Levica vložila predlog za posvetovalni referendum, je po Vatovčevih besedah minister in predsednik NSi Tonin v odzivu zatrdil, da se veseli javne razprave. A že naslednji dan je NSi vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za obrambo z jasnim ciljem, da bi bila obravnava zakona čim prej, javne razprave pa čim manj, je dodal Vatovec.

Foto: STA

Očitki Levice, da vlada oziroma minister Tonin preveč hitita z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v SV med letoma 2021 in 2026, niso utemeljeni, pa je danes v izjavi za medije ocenil vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Po njegovem mnenju Slovenija z investicijami v vojsko zamuja že 15 let, piše STA.

Po Horvatovem mnenju gre pri tem za manever Levice. "To je njihova politična agenda. Je legitimna, a škodi Slovenski vojski in slovenski državi," je dejal. Izrazil je zaskrbljenost, da se tovrstna retorika z ulice zdaj širi tudi v DZ. Pri tem je spomnil na incident med proslavo ob dnevu državnosti, ko je nekdo na ulici zmerjal gardo SV z izdajalci.

"Mi tega ne bomo dopustili," je zagotovil Horvat. Dodal je, da želijo SV vrniti dostojanstvo, obenem pa po dolgih letih vrniti kredibilnost Sloveniji v mednarodni skupnosti.

Šarec: To je pesek v oči, neiskrenost in nepoštenost do vojske

Predvidene investicije v SV je v izjavi za medije danes komentiral tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec. Po njegovih besedah si obrambno-varnostni sistem zasluži krepitev, vendar pa za to ne potrebuje posebnega zakona. "To je pesek v oči, neiskrenost in nepoštenost do vojske ter do državljank in državljanov," je ocenil.

Po Šarčevih besedah sodeč po nakupih ventilatorjev vladi ne gre zaupati, da bodo posli z opremo za SV transparentni.

Člani parlamentarnega odbora za obrambo naj bi torej v četrtek na nujni seji, sklicani na zahtevo NSi, opravili drugo obravnavo vladnega zakonskega predloga, po katerem bi v obdobju 2021-2026 za SV namenili 780 milijonov evrov, od tega večino za nabave oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan pa je tudi nakup letala in dveh helikopterjev, še piše STA.