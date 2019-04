V Lenartu po dveh požarih shod proti nadaljnjemu obratovanju sortirnice

"Vabimo vas na shod vseh Lenartčanov in okoliških prebivalcev za zdravo in varno okolje! Pridite in se nam pridružite, če vam je mar za okolje, v katerem živimo. Smeti, ki jih vozijo tovornjaki s polnimi prikolicami in ki ogrožajo naše zdravje, v takem obsegu nimajo kaj delati v industrijski coni," je zapisano na strani Civilne iniciative narava Slovenskih goric na Facebook. Shod se je začel ob 7. uri.

V manj kot tednu dni v sortirnici dvakrat zagorelo

Danes si bo pogorišče v obratu ogledala tudi okoljska inšpekcija. Ta je že po prvem požaru odredila, da se dve od treh naprav ustavita, inšpektorji pa bodo po napovedih ministra za okolje in prostor Simona Zajca ukrepali na podlagi ugotovitev. "Če podjetje ne bo moglo delovati v skladu z zahtevami v okoljevarstvenem dovoljenju, potem ne bo moglo delovati," je v soboto dejal Zajc.

V Lenartu je v petek v manj kot sedmih dneh izbruhnil že drugi požar. Foto: PGD Sveta Trojica

V sortirnici odpadkov podjetja Salomon v Lenartu je prvič zagorelo prejšnjo nedeljo. Vzrok požara še ni znan, čakajo na poročilo požarne inšpekcije. V petek si je posledice požara skupaj s tamkajšnjim županom Janezom Krambergerjem ogledal minister Zajc, le nekaj ur po njegovem obisku pa je v obratu znova zagorelo. Gasilci so požar čez noč pogasili, pri gašenju sta se lažje poškodovala dva gasilca, na prizorišču pa je čez velikonočne praznike ostala požarna straža.

Župan pristojne službe pozval k ustavitvi delovanja obrata

Medtem ko je v času prvega požara deževalo in se dim ni širil, pa so bile v drugem požaru razmere drugačne. Vreme je bilo lepo, dim se je dvignil, smrdelo je po zažgani plastiki, je v soboto povedal župan Lenarta Kramberger. Dodal je, da imajo prebivalci že sicer precej pripomb na delovanje obrata, požara pa sta očitno sodu zbila dnu in civilna iniciativa se je odločila za shod.

Kramberger je pristojne službe pozval k ustavitvi delovanja obrata podjetja Salomon v Lenartu. Na občini namreč ugotavljajo, da je dejavnost podjetja škodljiva za lokalno okolje in prebivalce. O problematiki bodo sicer v četrtek razpravljali tudi občinski svetniki.