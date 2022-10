V ladijskem zabojniku v Kopru odkrili 1,5 tone sestavin za prepovedane droge #foto

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so cariniki vrečke s sestavino za amfetamin odkrili v ladijskem zabojniku, v katerem so uradno prevažali magnezijev sulfat. O odkritju in preliminarnem testu, ki je pokazal sum na prepovedano drogo, so obvestili koprske kriminaliste, ti so zadevo prevzeli.

Med natančnejšim pregledom pošiljke so našli 120 vreč belega praška, od preostalih vreč so te odstopale predvsem po teži. Vreče z magnezijevim sulfatom so bile namreč težke 25 kilogramov, vreče s sporno snovjo pa v povprečju 12,6 kilograma.

Organizator in lastnik tovora je podjetje iz Madžarske

Odvzete vzorce so poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so dodatne analize pokazale, da je bilo v vrečah za 1,5 tone BMK (benzil metil keton) glicidne kisline, ki je v uredbi evropskega parlamenta in sveta uvrščena v skupino ena predhodnih sestavin za prepovedane droge.

Pregled dokumentacije in preiskava sta pokazala, da je organizator in lastnik tovora podjetje iz Madžarske. To je prevoz v koprsko pristanišče organiziralo iz Kitajske, v nadaljevanju pa naj bi bil tovor dostavljen podjetju na Nizozemskem.

Preiskava v zvezi z najdeno snovjo še traja, v njej pa sodelujejo tudi kriminalisti drugih evropskih držav.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa zaporna kazen od pet do 15 let.