Zaradi podkupnin pri gradbenih poslih ovadili več oseb

Celjski policisti so v dveh občinah ovadili več fizičnih in pravnih oseb zaradi suma storitve kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin ter dokazali visoko oškodovanje občinskih in državnih proračunskih sredstev.

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so njihovi kriminalisti zaključili obsežno kriminalistično preiskavo sumov korupcijskih kaznivih dejanj pri izvajanju javne gospodarske dejavnosti v dveh celjskih občinah.

Več fizičnih in pravnih oseb so ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin in dokazali visoko oškodovanje občinskih in državnih proračunskih sredstev.

Več bo znanega po koncu jutrišnje konference.