V Drašičih pogorel skedenj, streha hiše in štiri vozila

Zjutraj je v Drašičih v Občini Metlika zagorela drvarnica, s katere se je požar razširil na hlev, skedenj in ostrešje stanovanjske hiše. Zagoreli sta tudi dva avtomobila, Eno govedo je zaradi opeklin oskrbel veterinar, so sporočili iz centra za obveščanje.

"Ob 8.13 je v kraju Drašiči v občini Metlika gorela drvarnica, s katere se je požar razširil na hlev, skedenj in ostrešje stanovanjske hiše. Drvarnica, leseni del hleva in skedenj so v celoti pogoreli. Pogorelo je tudi 200 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjske hiše," so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje..

Zgoreli sta tudi dve osebni vozili, nakladalnik za seno, dve motorni kolesi ter več kmetijskih priključkov. Eno govedo je bilo lažje opečeno in ga je oskrbel veterinar. Gasilci prostovoljnih društev Metlika, Drašiči, Božakovo, Radovica, Slamna vas, Suhor in Gradac so požar pogasili. Iz skednja so odstranili seno.

Zgorele lesene dele z objektov so skupaj s senom odpeljali na deponijo, kjer so jih še dodatno gasili. Reševalci so na kraju nudili pomoč izčrpanemu gasilcu.

V intervenciji je sodelovalo 84 gasilcev. Delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko, so še sporočili.