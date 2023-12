V času praznikov fleksibilnejši nadzor na mejah s Hrvaško in Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedal Plenković, je ob robu zasedanja Evropskega sveta s kolegoma iz Slovenije in Italije govoril o nadzoru na notranjih schengenskih mejah. Foto: STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Bruslju dejal, da so se s slovenskim premierjem Robertom Golobom in italijansko premierko Giorgio Meloni dogovorili o fleksibilnejšem nadzoru na mejah v času božično-novoletnih praznikov. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da sta premierja govorila o tem. Pri tem bodo policiji prepustili, da glede na razmere prilagodi nadzor.