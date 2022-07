Utopljenec kljub oživljanju umrl

V nedeljo zvečer so na plaži pri Žusterni v občini Koper iz morja potegnili utopljenca in ga oživljali do prihoda Prehospitalne enote Koper. Kljub hitri pomoči je utopljenec izgubil življenje. O nesreči so bile obveščene pristojne službe, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje.