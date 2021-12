Ustavno sodišče ustavilo čistke na policiji

Ustavno sodišče je danes sprejelo sklep, s katerim je na zahtevo Sindikata policistov Slovenije do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje določb zakona o organiziranosti in delu v policiji glede prenehanja položajev v policiji, je sporočil sindikat. Spodaj objavljamo sklep ustavnega sodišča, ločeni odklonilni mnenji sodnika Rajka Kneza in Klemna Jakliča ter pritrdilno ločeno mnenje sodnika Roka Čeferina.

"Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije pravkar prejeli Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-823-21-12, s katerim je do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje drugega do četrtega odstavka 49.a člena in drugega do petega odstavka 49.b člena zakona o organiziranosti in delu v Policiji. Ustavno sodišče je prav tako do končne odločitve zadržalo izvrševanje 42. člena novele zakona o organiziranosti in delu v policiji in vseh sklepov o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi," so v sindikatu policistov zapisali na Facebooku.

SPS je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti členov 49.a in 49.b zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki med drugim določajo imenovanje vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorjev policijskih uprav in načelnikov policijskih postaj.

V sindikatu menijo, da omenjena člena zakona omogočata tako imenovane kadrovske čistke oziroma "na široko odpirata vrata posegom politike in drugim interesnim skupinam v ustroj policije". Zato so med drugim predlagali začasno zadržanje izvajanje teh členov zakona, saj menijo, da bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem izpodbijanih členov, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve ustavnega sodišča njihovo izvrševanje zadrži.

Ob tem v sindikatu opozarjajo, da se vodje na položajih v policiji že srečujejo z neposrednimi in težko popravljivimi posledicami, ki jih prinašajo sklepi o prenehanju položaja ter izvedba posebnega izbirnega postopka.

Olaj zavrnil očitke o politizaciji policije

Notranji minister Aleš Hojs je na seji odbora DZ za notranje zadeve ob obravnavi zahteve za začasno zadržanje poudaril, da jih je zahteva sindikata presenetila, saj da je že nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar v času svojega delovanja pozvala ministrstvo k spremembi zakona, ki bi med drugim prinesel uvedbo mandatov za vodstvena mesta v policiji.

Zadržanje izvajanja členov zakona je po Hojsovem mnenju nepotrebno in bo povzročilo dodatne težave. Hkrati je zatrdil, da zaradi novele zakona o delu in organizaciji v policiji nihče od posameznikov na vodstvenih položajih ne bo izgubil službe in da lahko na ta mesta kandidirajo zgolj policisti.

Tudi generalni direktor policije Anton Olaj je zavrnil očitke o politizaciji policije, ki jih je bilo v javnosti mogoče slišati ob informaciji, da so direktorji policijskih uprav in načelniki policijskih postaj prejeli sklepe o prenehanju položaja.

Novela, ki je začela veljati 13. novembra, je prinesla spremembe glede umestitve in avtonomnosti NPU, ki je po novem notranjeorganizacijska enota uprave kriminalistične policije, ob čemer sta enota in direktor NPU podrejena direktorju uprave. Poleg tega je po noveli prenehal mandat približno 130 policijskim vodjem, med njimi direktorjema uniformirane in kriminalistične policije, direktorjem vseh osmih policijskih uprav in 110 komandirjem policijskih postaj.

Ločena mnenja so podali trije sodniki, objavljamo jih spodaj.

