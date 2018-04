Ustavni sodniki naj bi zavrnili Vilija Kovačiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DVK je za datum ponovljenega referenduma o zakonu o drugem tiru določila 13. maj. Pobudnik referenduma Vili Kovačič si prizadeva, da bi glasovanje izvedli skupaj z državnozborskimi volitvami ali lokalnimi volitvami jeseni, saj bi po njegovih besedah tako o zadevi odločalo več ljudi. Demokracija danes piše, da so ustavni sodniki zdaj zavrnili Kovačiča. Njegov predlog naj bi podprla le dva ustavna sodnika, sedem pa jih naj bi bilo proti.

Vilija Kovačiča smo poklicali za več pojasnil, vendar je njegova številka nedosegljiva. Obrnili smo se še na ustavno sodišče. Tudi njihove odgovore še čakamo.

Vrhovno sodišče je pritožbo zavrglo

Kovačič se je zoper sklep DVK pritožil tudi na vrhovno sodišče, a je to pritožbo zavrglo, ker nima pooblastila za presojanje ustavnosti in zakonitosti določitve datuma glasovanja na referendumu.

Kovačiča so zavrnili tudi pri Pahorju

S pobudo o združitvi datumov se je obrnil tudi na predsednika Boruta Pahorja, a so v njegovem uradu pojasnili, da tokrat volitev v nobenem primeru ni mogoče razpisati hkrati z referendumom. Kot so v odgovoru Kovačiču zapisali v Pahorjevem uradu, mora predsednik republike ob določitvi datuma glasovanja na volitvah v DZ spoštovati določbe ustave, zakona o volitvah v DZ in poslovnika DZ, ki natančno odrejajo, kako se določijo roki tako rednih kot tudi predčasnih volitev v DZ.

Na ustavnem sodišču izpodbija tudi dele zakona

Poleg sklepa volilne komisije Kovačič na ustavnem sodišču izpodbija tudi dele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki govorijo o rokih, v okviru katerih se lahko določa datum referenduma.