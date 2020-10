Uradno: Pivčevo bodo razreševali v ponedeljek

Kolegij predsednika DZ je na današnji seji potrdil datum izredne seje, na kateri bodo poslanke in poslanci razpravljali o razrešitvi kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Seja bo v ponedeljek ob 14. uri, na njej pa bo vlada predstavila tudi proračunske dokumente za leti 2021 in 2022.

Predsednik vlade Janez Janša je predlog za razrešitev Aleksandre Pivec v DZ posredoval v sredo, v četrtek pa so ga prejeli v DZ. Kot je v predlogu zapisal Janša, v skladu s koalicijsko pogodbo predsednik vlade ministra za kmetijstvo predlaga na predlog stranke DeSUS. Ob tem je navedel, da se Pivčevi zahvaljuje "za njeno delo v vladi v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja".

Na ponedeljkovi seji bosta Janša in Pivčeva imela vsak po pet minut časa za predstavitev svojih stališč ter dodatne pol ure za razpravo, je danes odločil kolegij.

Predlogu za razrešitev so naklonjeni v štirih opozicijskih strankah, ki so vložile tudi interpelacijo ministrice. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v izjavi za medije v DZ izrazil zadovoljstvo, da je interpelacija, v kateri Pivčevi očitajo kršenje pravnih in etičnih norm, "prisilila predsednika vlade, da je končal to sago in predlagal razrešitev". Napovedal je njihove glasove za razrešitev "ministrice, ki ne razume funkcije, ki ne razume politike". Na vprašanje, ali ga je njeno vztrajanje presenetilo, pa je odgovoril: "Pod to vlado nas nič ne sme presenetiti, nas pa mora biti strah."

Da ni gotovo, ali bo sploh prišlo do razprave ali bo šlo le za še zadnji govor ministrice, pa je dejal vodja poslancev SD Matjaž Han. Sicer pa smo po njegovih besedah "v smešni" oz. čudni situaciji. "Imamo ministra, ki bi rad odstopil, pa ne sme. Imamo ministrico, ki bi rada ostala, pa ne sme," je ponazoril. V poslanski skupini SD so napovedali, da bodo podprli razrešitev Pivčeve.

Razrešitev Pivčeve bodo podprli tudi v Levici, je napovedal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec. Njihovi poslanci so bili vseskozi kritični do njenih početij in tudi sopodpisali interpelacijo, je spomnil. Nabralo se je dovolj stvari, da bi tudi sama lahko razmislila o odstopu in si tako prihranila "12- ali 13-urno mrcvarjenje v parlamentu". Ni pa Pivčeva po njegovih besedah edina, pač pa je "simptom te vlade".

Če bo do glasovanja prišlo, bodo razrešitev podprli tudi v SAB. Kot je dodala vodja poslanske skupine Maša Kociper, jo nekoliko preseneča, da to odhajanje oz. ta "saga" traja že toliko časa. "Jaz bi odšla drugače," je dodala.

Nasprotno pa bodo Pivčevo po besedah poslanca Janija Ivanuše podprli v SNS. "Če bi se držali pravil igre pri vseh, potem bi moralo biti pol parlamenta že razpuščenega," je pripomnil.

Bo Pivčevo na čelu stranke zamenjal Erjavec?

V luči odhajanja Pivčeve pa se v zadnjih dneh ponovno obuja tudi možnost, da bi jo na čelu stranke nasledil njen predhodnik Karl Erjavec. Poslanec DeSUS Ivan Hršak je namreč v četrtek na Facebooku objavil fotografijo prejšnjega predsednika DeSUS izpred šestih let, zraven pa navedel več pohvalnih besedah na njegov račun ter se vprašal, ali bo stari predsednik morda tudi novi predsednik stranke.

Poslanec DeSUS Branko Simonovič objave Hršaka v izjavi za medije danes ni želel posebej komentirati. Je pa dodal, da ima vsak član stranke pravico biti evidentiran in kandidirati za vse funkcije, ki so na voljo. O morebitni podpori Erjavcu se ni izrekal. Je pa poudaril, da je ključna ponovna konsolidacija stranke za izhod iz razdvojenosti.

Predstavitev proračuna za prihodnji dve leti

Na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje DZ je sicer tudi predstavitev predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022. Predsednik vlade in predstavnik ministrstva za finance bosta imela za predstavitev na voljo eno uro.

Kolegij je danes potrdil obravnavo petega protikoronskega zakonodajnega paketa po nujnem postopku. Gre za sveženj ukrepov na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Po skrajšanem postopku pa bo DZ obravnaval predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu. Predlagali so jo v SAB, predvideva pa brezplačni prevoz za upokojence na avtobusih mestnega prometa v občinah, kjer ta še ni brezplačen. Prav tako bo DZ po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele zakona o pacientovih pravicah, ki so jo predlagali v DS in ki naj bi olajšala delo družinskim zdravnikom.