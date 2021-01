Umrl poslanec SAB Franc Kramar

Kramar se je rodil 22. aprila 1960 v Bohinjski Bistrici. Po izobrazbi je bil univerzitetni diplomirani inženir lesarstva. Več let je bil župan Občine Bohinj. Najprej med letoma 1994 in 1998 ter nato med letoma 2002 in 2018, ko je bil na listi SAB izvoljen v državni zbor.

Namesto njega v DZ prihaja Alenka Bratušek

V državnem zboru ga bo nadomestila predsednica SAB Alenka Bratušek, ki je v volilni enoti Kranj, iz katere ima SAB v tokratnem sklicu eno poslansko mesto, dosegla drugi najboljši rezultat.

Predsednik DZ Igor Zorčič je na Twitterju izrekel iskreno sožalje njegovim svojcem in prijateljem, stranki in njeni poslanski skupini.

Ob smrti poslanca Franca Kramarja izrekam iskreno sožalje njegovim svojcem in prijateljem, stranki @StrankaSAB in njeni poslanski skupini. Naj počiva v miru. — Igor Zorčič (@IgorZorcic) January 30, 2021

V državnem zboru je bil Kramar član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, odbora za gospodarstvo, odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB ter nadomestni član preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v državni zbor 2018.