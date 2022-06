Umrl je znani slovenski duhovnik

Geza Erniša, ki se je rodil leta 1952 v Tešanovcih, je bil prvi evangeličanski Škof na Slovenskem in je to funkcijo opravljal 18 let, dokler ga ni leta 2013 zamenjal Geza Filo, piše medij Vestnik.si, ki je prvi poročal o škofovi smrti. Do takrat, ko mu je težka bolezen onemogočila nadaljevanje dela in ga prikovala na bolniško posteljo, je bil duhovnik v Moravskih toplicah.

Erniša je 30. oktobra 2013 prejel srebrni red za zasluge za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve. Podelil mu ga je Predsednik republike Slovenije Borut Pahor.