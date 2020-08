Umrl je dolgoletni dopisnik Radia Slovenija Filip Šemrl

Filip Šemrl je svojo novinarsko pot začel že v študentskih letih kot športni reporter in nadaljeval v dnevnoinformativnem programu RTV Slovenija. Leta 1982 je postal dopisnik iz Idrije, od koder je pokrival Severno Primorsko. Njegov teren se je raztezal po Idrijskem in Cerkljanskem ter od Vrhnike do Vršiča. Zavedal se je pomena lokalne informacije. Tudi več ur se je vozil v oddaljene zaselke in potem še peš prehodil strme poti do ljudi, o katerih življenju in težavah je poročal.

Kot so poudarili njegovi radijski kolegi, so Šemrlova prodorna poročila in pretresljive reportaže o naravnih katastrofah v Posočju pomembno prispevali tudi k hitrejšemu iskanju rešitev za prizadete prebivalce. Za profesionalno in kritično poročanje o plazu v Logu pod Mangartom je leta 2001 prejel nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče dosežke.

Filip Šemrl je bil dejaven član stanovskega društva, tudi član Novinarskega častnega razsodišča in Sindikata novinarjev Slovenije, piše STA.