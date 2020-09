Ulovi nasmeh v denarnici

Trafike 3DVA so postale pravi nakupovalni centri, banke in poštne poslovalnice v enem.

Poleg nakupa časopisov, revij in prigrizkov omogočajo nakup kuponov ponudnika kuponko in 1nadan, oddajo ali prevzem paketnih pošiljk GLS, Western union denarna nakazila in izplačila, nakup predplačniških spletnih plačilnih kartic paysafecard (natisnjenih na račun), plačilo položnic, nakup vstopnic za koncerte, tekme, gledališča in druge dogodke, telefonske kartice, avtobusne vozovnice in vozovnice za FlixBus, vinjet, vplačilo stav in loterijskih listkov.

V svoji najbližji Trafiki 3DVA, ki ima kar 180 prodajnih mest po vsej Sloveniji, lahko udobno in varno plačate tudi položnice. Ta možnost je še posebej priljubljena, saj je provizija za plačilo položnice samo 0,65 evra. Še bolj zanimivo pa je, da tokrat lahko sodelujte tudi v privlačni nagradni igri. Potrebujete le malo sreče in vaše položnice bodo cenejše za kar 40 evrov.

Na prodajnih mestih Trafike 3DVA je mogoče plačati plačilne naloge – položnice na univerzalnem plačilnem nalogu (obrazec UPN) s QR-kodo. Najvišja vrednost zneska položnice je 500 evrov. Provizija na položnico znaša le 0,65 evra. Plačilo položnic je mogoče samo z gotovino. Plačilne storitve opravlja in za njihovo izvršitev jamči Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor.

Prek radijskih valov do nagrade

Poslušanje dveh priljubljenih radijskih postaj vsak dan postreže z namigom, kje lahko opravite bistveno cenejše plačilo svojih položnic, in to za kar 40 evrov.

Kje bo gneča po 11. in 14 uri?

Vsak dan od ponedeljka, 21. 9., do petka, 25. 9. 2020, bodo v etru radia Aktual razkrili lokacije štirih Trafik 3DVA po Sloveniji, ki bodo prvemu srečnemu nagrajencu, ki bo po 11. in prvemu srečnemu nagrajencu, ki bo po 14. uri prišel na izpostavljene lokacije z neplačano položnico, podelile 40 evrov za plačilo položnice v Trafikah 3DVA.

Kje bo gneča po 9. in 10. uri?

Vsak dan od ponedeljka, 21. 9., do petka, 25. 9. 2020, bodo tudi v etru radia Veseljak razkrili lokacije treh Trafik 3DVA po Sloveniji, ki bodo prvemu srečnemu nagrajencu, ki bo po 9. in prvemu srečnemu nagrajencu, ki bo po 10. uri prišel na izpostavljene lokacije z neplačano položnico, podelile 40 evrov za plačilo položnice v Trafikah 3DVA.