Ukrajinec čez mejo pretihotapil sedem Iračanov

58-letni Ukrajinec je v Slovenijo danes v zgodnjih jutranjih urah v pripeljal sedem iranskih državljanov, in sicer tri odrasle in štiri otroke.

Policisti so danes okoli 5. ure v kraju Dolane ustavili 58-letnega državljana Ukrajine, ki je v osebnem avtomobilu madžarskih registrskih oznak prevažal sedem državljanov Iraka, štiri odrasle in tri otroke, poroča STA.

Ugotovili so, da so državno mejo prečkali na nedovoljen način. Ukrajincu so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Tujce bodo po končanem postopku vrnili hrvaškim varnostnim organom.