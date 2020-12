Učenje tujega jezika še nikoli ni bilo preprostejše

Letošnje leto je bilo za mnoge izmed nas drugačno. Pandemija in čas koronavirusa sta nam pokazala, da se življenje lahko za hip ustavi in nam popolnoma spremeni navade. Socialni stik se zmanjša in že smo primorani v drugačne navade. Tako tiste, ki zadevajo službene obveznosti, kot tiste, ki nam jih prinašata naše osebno zadovoljstvo in veselje. Temu smo se prilagodili tudi v podjetju Berlitz. Ljudem smo približali idejo, da se tujih jezikov lahko naučimo kar iz udobja domačega naslanjača. Ne pustimo si, da bi nam razmere, ki jih je prineslo tekoče leto, vzele bogastvo ter željo po novem znanju, odkrivanju novih kultur in jezikovnih raznolikosti.

Ker vemo, kaj pomeni #ostanidoma, vam tudi pri Berlitzu ponujamo poučne vsebine, saj smo prepričani, da je zdaj idealen čas za to, da ostanemo dovolj produktivni. Bolj ali manj smo namreč prisiljeni komunicirati virtualno in tako so številni tečaji, ki so sicer potekali v živo, čez noč dobili spletno obliko. To pa ni nujno slabo, saj lahko s seboj prinaša številne prednosti.

Tekoče govorjenje vsaj enega tujega jezika je danes skorajda nujno. Če niste prepričani o svojem znanju, imate težave z razumevanjem in iskanjem pravega besedišča, lahko s spletnim tečajem osvojite vse tisto, kar vam manjka do samozavestne konverzacije. Ponujamo vam samostojne spletne tečaje, pri katerih sledite spletnemu programu in se izobražujete sami – praktično kadarkoli in kjerkoli. Učite se takrat, ko vam ustreza. Prednosti individualnega izobraževanja so predvsem hiter napredek z intenzivnim treningom, posebej usposobljeni učitelji, govorili boste vsaj 50 odstotkov časa, vsebina programa se popolnoma prilagodi vašim potrebam, jeziki, na voljo za spletno učenje, pa so angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, slovenščina, hrvaščina in srbščina.

Posebne, praznične ugodnosti za jezikovne tečaje

Ker pa smo v predprazničnem času, ko že razmišljamo o obdarovanju in tistih najbolj skritih poklonih, smo se pri podjetju Berlitz odločili, da vam pomagamo do lažje odločitve glede online izobraževanja. Da boste lažje nagradili sebe ali obdarili svoje najbližje ob prihajajočih praznikih, vam do konca decembra ponujamo 20-odstotni popust na vpis v individualni jezikovni tečaj ali online učenje s programoma Berlitz Connect in Berlitz Premium Connect po posebni ponudbi.

Pri Berlitzu vam tako ponujamo samostojno in kombinirano online jezikovno izobraževanje, ki poteka virtualno ali prek Skypa ter omogoča popolno prilagodljivost. Berlitz Connect - šestmesečni program za samostojno učenje s platformo Cyber Teachers za samo 99 evrov. Berlitz Connect Premium - prihranite 20 odstotkov: 1. paket: trimesečno samostojno učenje + šest individualnih učnih ur z učiteljem po 30 minut zdaj samo 211 evrov. 2. paket: šestmesečno samostojno učenje s platformo Cyber Teachers + 12 individualnih učnih ur z učiteljem po 30 minut zdaj samo 333 evrov. Vpišite se v program do 31. decembra 2020 in za izvedbo programa do 15. marca 2021 prihranite 20 odstotkov. Več si lahko preberete na https://www.berlitz.si/praznicne-ugodnosti.

Prepričani smo, da je to idealno darilo, ki si ga lahko privoščite zase ali pa ga poklonite kateremu od najbližjih. V ta namen smo pripravili tudi darilne bone.

Upamo, da smo vam dali novo idejo za izobraževanje in obdarovanje, in ne pozabite: pomembno je, da upoštevamo ukrepe in se, čeprav imamo veliko časa, ne družimo, temveč ostanemo doma in ta čas izkoristimo, da se naučimo kaj novega.

Bogatimo svoje znanje iz udobja domačega zavetja in #ostanimozdravi!