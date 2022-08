Tudi po uvedbi spletnega portala v ZD Ljubljana ostaja možnost klica in obravnave v ambulantah

V času epidemije covid-19 se je število telefonskih klicev in elektronskih sporočil v ambulantah povečalo tudi za sto odstotkov in več.

V času epidemije covid-19 se je število telefonskih klicev in elektronskih sporočil v ambulantah povečalo tudi za sto odstotkov in več. Foto: Ana Kovač

V ZD Ljubljana poudarjajo, da v ambulantah družinskih zdravnikov, kjer so komunikacijo prek elektronske pošte že nadomestili z novim spletnim portalom, ostaja možnost telefonskih klicev, prav tako portal ne nadomešča osebne obravnave. V javnosti so se namreč pojavili očitki glede možnosti dostopa starejših do zdravnika zaradi uvedbe portala.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) so bili v torek namreč kritični do uvedbe portala, saj naj bi elektronsko komunikacijo obvladalo le 15 odstotkov starejših. "To je skrajno neprimerno, morali bi počakati, da najprej mi izvedemo usposabljanja," je takrat dejal predsednik Zdusa Janez Sušnik.

Zagovornik načela enakosti pa je na isti dan uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije zaradi portala, v katerem bo preveril, ali starejše in osebe z invalidnostmi neupravičeno postavlja v slabši položaj.

V ZD Ljubljana imajo dobre izkušnje z uporabo portala

Strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič je na današnji novinarski konferenci poudarila, da imajo v ZD Ljubljana dobre izkušnje z uporabo portala tudi med starejšimi pacienti. Ker razumejo skrbi, pa so se odločili, da predstavnike društva Srebrna nit, Mestne zveze upokojencev Ljubljana in Sindikata upokojencev Slovenije povabijo na sestanek, kjer jim bodo prikazali delovanje portala in, kot upa, razrešili vse dvome.

Spletni portal ne nadomešča osebne obravnave in telefonskih klicev, je poudarila. Portal sicer že uporabljajo v ambulantah družinske medicine v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, postopoma bodo sledile še druge ambulante in enote.

Izmenjava zdravstvenih podatkov po elektronski pošti ni dovoljena

Spomnila je, da se je v času epidemije covid-19 število telefonskih klicev in elektronskih sporočil v ambulantah povečalo tudi za sto odstotkov in več. To za zaposlene pomeni še večje obremenitve. Dostopnost do zdravnikov so tako želeli izboljšati z administrativno razbremenitvijo ambulant, kar je eden izmed ciljev portala za paciente.

"Velikokrat iz elektronskega sporočila niti ni razvidno, kdo je pošiljatelj, ki ima zdravstvene težave, kar pomeni dodatno preverjanje teh podatkov," je pojasnila in dodala, da izmenjava zdravstvenih podatkov po elektronski pošti ni dovoljena.

Pojasnila je, da portal pacientom omogoča pregled nad izdanimi zdravili in napotnicami, veljavnostjo napotnic, prav tako lahko pacienti prek portala naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in kontrolne napotnice pri specialistih. V prihodnje pa bi lahko portal nagradili tudi z možnostjo urejanja bolniškega staleža in možnostjo telemedicine.

40 odstotkov pacientov se je že registriral na portal

Portal so najprej uvedli v enoti Šentvid, kjer se je do zdaj na portal registriralo 40 odstotkov opredeljenih pacientov v ambulantah družinske medicine. Približno tolikšen je tudi odstotek posameznikov, ki so pred tem za komunikacijo z zdravnikom uporabljali elektronsko pošto, je ocenila.

Družinska zdravnica Špela Tevžič je pojasnila, da se lahko pacienti na portal registrirajo osebno v ambulanti, na informativnih točkah v vseh enotah ZD Ljubljana, ki že uporabljajo portal, ali neposredno prek spleta, če že imajo digitalno potrdilo.

Vpis v portal poteka v dveh korakih, saj pacient ob poskusu vpisa prek elektronske pošte prejme šestmestno geslo, kar po njenih besedah zagotavlja dodatno varnostno preverjanje.