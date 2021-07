Nočne temperature po Sloveniji so se gibale okrog 25 stopinj Celzija, kar predstavlja eno najtoplejših noči v Sloveniji. Kot pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič, je za Ljubljano to četrta tropska noč v letošnji sezoni in prva v juliju.

"Ta noč je bila tako topla predvsem zaradi vetra in je bila pričakovana. Ni se ustvarila inverzija," pojasnjuje Gregorčič.

Če je bilo pred desetletji takšnih noči veliko manj, jih je v prihodnosti pričakovati več, saj se klima spreminja.

"Ozračje se je v zadnjih desetletjih pri nas segrelo za dve stopinji, pa tudi pogostosti vročinskih valov iznad severne Afrike in Sredozemlja se je nad južno Evropo povečala," dodaja.

V sredo ohladitev

Tropskih noči v prihodnjih dneh ni pričakovati, saj bo že čez vikend nekoliko manj vroče in se v notranjosti temperature ne bodo dvignile čez 30 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo še vroč, nato pa v sredo prihaja konkretna ohladitev.

"Vročina se bo stopnjevala v ponedeljek in torek nato pa od srede naprej sledi konkretna ohladitev. Ohladitev bo trajala do konca prihodnjega tedna. Temperature se bodo gibale med 20 in 25 stopinjami Celzija. Nekaj bo tudi padavin, predvsem v sredo, nato pa do konca tedna so možne še kakšne krajevne plohe," še pravi Gregorčič.