Zaradi naraščajočega števila okužb med prebivalstvom in s tem povezanih karanten zaposlenih v trgovini so trgovci ponekod že prisiljeni skrajševati delovni čas prodajaln, saj nimajo na voljo dovolj delavcev. Vlado zato pozivajo k spremembi nekaterih ukrepov.

V zadnjem času število okužb močno narašča. Prejšnji petek je bilo okuženih zaposlenih in zaposlenih v karanteni skupaj pet odstotkov, to sredo pa že osem odstotkov, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Trgovinski zbornici Slovenije. Trgovci so zaradi pomanjkanja kadra ponekod že skrajšali delovni čas, posledično se soočajo z upadom prihodka.

Vladi predlagajo skrajšanje karantene in rahljanje dela upokojencev

V zbornici glede na naraščajoče dnevno število okužb pričakujejo, da se bo delež okuženih zaposlenih in zaposlenih v karanteni še povečeval, zato vladi predlagajo sprejem dveh ukrepov - obdobje karantene naj se skrajša s sedmih na pet dni, zakonske omejitve glede začasnega in občasnega dela upokojencev pa naj se razrahljajo.

S tem bi trgovcem in drugim gospodarskim panogam vsaj delno omogočili aktivacijo ustreznega števila delavcev za izvajanje dejavnosti, so zapisali v zbornici, kjer so prepričani, da sta ukrepa v tem trenutku nujna in utemeljena. Z njuno uveljavitvijo bi obenem ohranili osnovni namen ukrepov, to je preprečevanje širjenja okužb, so zapisali.

Trgovinska zbornica Slovenije sicer ugotavlja, da se trgovci pri oskrbi s hrano zaenkrat še ne soočajo s težavami pri nabavi in logistiki. Trenutno poteka oskrba s hrano nemoteno, vendar pa se lahko brez ustreznih ukrepov položaj na tem področju poslabša, so opozorili.