Tonin: vsak naj razmisli, kaj lahko stori za domovino

Minister za obrambo je izrazil prepričanje, "da je pred našo državo uspešna prihodnost, če bomo le slišali drug drugega in če bomo kljub razlikam znali živeti drug z drugim". "Slovenci smo različni, ni pa nobene potrebe, da smo razdeljeni. Zato živimo domoljubno in odgovorno, predvsem pa skrbimo drug za drugega," so njegove besede še navedli v sporočilu za javnost.

Obrambni minister Matej Tonin je na slovesnosti na Cesarskem vrhu pri Logatcu v spomin na pripadnika slovenske Teritorialne obrambe Miroslava Moljka in Antona Žaklja, preminula leta 1991 v prometni nesreči ob umikanju Teritorialne obrambe s položajev, poudaril, da so taki trenutki tudi priložnost za razmislek, kaj lahko vsak stori za domovino.

Kot so zapisali na obrambnem ministrstvu, je Tonin na današnji slovesnosti poudaril, da je bilo obdobje slovenske osamosvojitve za družine, ki so v vojni za Slovenijo izgubile svoje najdražje, obdobje največje izgube in najtežje osebne preizkušnje. Po njegovih besedah so taki trenutki obenem "priložnost za razmislek o tem, kaj lahko danes vsak od nas stori za domovino".

Med izzivi je omenil popravo dolga, ki ga ima država do padlih in ranjenih v vojni za samostojno Slovenijo. Poudaril je, da bo storil vse, kar je njegovi moči, da se do 30. obletnice vojne za samostojno Slovenijo ustrezno oddolžimo vsem tistim, ki so v osamosvojitveni vojni izgubili svoje najdražje, ali bili ranjeni.

Tonin je dejal, da je vojaško poslanstvo zahtevno poslanstvo, ki nosi s seboj tveganje. Kot obrambni minister je dolžan zagotoviti Slovenski vojski v družbi mesto, ki si ga zasluži, je dodal. Pri tem je omenil, da je vlada sprejela predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ki tej v prihodnjih šestih letih namenja 780 milijonov evrov za najnujnejše investicije, in predlog novele zakona o obrambi, ki izboljšuje socialni status vojakov po 45. letu.