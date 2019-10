Tolminski Frika fest v deželi, kjer se cedita mleko in skuta

Oglasno sporočilo

V Tolminu bo 11. in 12. oktobra veselo. Ta konec tedna se letos simbolično vračajo pastirji z visokogorskih pašnikov, kjer so v majhnih skupnostih na planinah vse poletje sirili mleko, medtem ko je živina na prostem zobala najboljše rastje med Alpami in Sredozemljem. Letos so Tolminci tradicionalni Kmečki praznik povezali še s praznikom posoške specialitete frike in oboje združili v Frika fest . Na dvodnevnem dogodku bo mogoče okusiti edinstvene sire Doline Soče na čelu s tolmincem, ki je med najprepoznavnejšimi slovenskimi avtohtonim siri. 11. in 12. oktobra bo na glavnem trgu in ulicah Tolmina dišalo kot v planinah – po kravah, siru, friki in drugih dobrotah.

Pripravljanje frike. Foto: Arhiv Občine Tolmin

"Wheeeej" konec tedna, ko se črede in pastirji vrnejo v dolino

"Wheeeej" zakličejo pastirji kravam v čredah, ki jih poznajo po imenih in značajih. Tradicija živih planin v Posočju je stara tri tisočletja. Ves ta čas tiktaka za pastirje in izdelovalce sira naravni koledar. Ob koncu junija se živina že pase na višjih planinah. Tam pastirji in mlekarji ostanejo do začetka oktobra, ko se cikel zaključi. "Sir in skuta naša sta aduta," se pogosto sliši v Dolini Soče, kjer so mlečne dobrote na mizi vsak dan. Tolminc, bovški sir in albuminska skuta so najprepoznavnejši lokalni proizvodi.

Rezanje lokalnega sira. Foto: Feel Slovenia

Frika fest kot poklon tradiciji in sirom Doline Soče

Med vrhunci programa bo v petek, 11. oktobra, kuhanje priznanega mojstra slovenske kulinarike Uroša Štefelina. Zvečer se bo zgodil glasbeni večer s Posebnim guštom. Naslednji dan bo v znamenju celodnevne lokalne tržnice, okušanja in ocenjevanja. Manjkala ne bo niti tradicionalna dražba živine, jesenska stalnica ob vrnitvi s planin, ki se bo odvijala v soboto dopoldne. Razstava sirov bo dosegla vrhunec z razglasitvijo najboljših, nato pa bo na sporedu tekmovanje v pripravi najslastnejše frike, ki je prava kulinarična mojstrovina. Univerzalnega recepta ni, vsak del Doline Soče je svoji friki dal značilen okus. 11. in 12. oktobra je zato degustacija na vse načine obvezna, Frika fest pa se bo sklenil s koncertom Tinkare Kovač. "Tradicijo živih planin in prastar letni koledar naših kmetov bomo v Tolminu praznovali na najlepši možen način, z živahnim dvodnevnim dogajanjem, delavnicami in stojnicami, ki se bodo šibile pod težo sirov, dobrot in izdelkov domače obrti. S Frika festom želimo oživiti staro mestno jedro Tolmina in ga prežeti z oktobrskim veseljem," pripoveduje Janja Bičič iz Občine Tolmin. Dogodek pomagata sofinancirati Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za evropski regionalni razvoj.

Razgled na Tolmin. Foto Janko Humar

Tradicionalna pastirska jed, kraljica Tolminske mize

Prvi recepti sirne jedi, ki kraljuje na jedilnikih Doline Soče, izhajajo že iz leta 1450. Najbolj znana je t'minska frika (iz Tolmina) iz sira in krompirja. Poznavalci pravijo, da je za pravi okus nujna velika ponev, namazana z mastjo ali zaseko. Narezan krompir je treba hrustljavo zapeči z naribanim tolminskim sirom. Po želji se dodajo žvrkljana jajca ter ščepec soli in popra. Friko postrežemo na krožniku ali pa jo pojemo naravnost iz ponve. Več izveste na www.tolmin.si in na Frika festu v Tolminu prihodnji konec tedna.

Pripravljanje frike na stojnici. Foto: Arhiv Občine Tolmin

Pokušina frike. Foto: Arhiv Občine Tolmin