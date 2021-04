To so najnovejši podatki o koronavirusu v Sloveniji

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, je bilo v petek v Sloveniji opravljenih 3.752 testov PCR, s katerimi so odkrili 766 novih okužb s koronavirusom, pozitivnih je bilo torej 20,4 odstotka testov.

Umrlo je šest covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 629, med njimi jih 151 potrebuje intenzivno nego, je ob tem na Twitterju sporočila vlada.

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 16. 4. 2021 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 3752

- Št. pozitivnih: 766 (20,4 %)

- Št. hospitaliziranih: 629

- Št. oseb na intenzivni negi: 151

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 66

- Št. umrlih: 6

- 7-dnevno povprečje: 801 pic.twitter.com/Ztou2zXu5Q — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 17, 2021

Nižje tedensko povprečje okužb

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb se je v primerjavi s četrtkom, ko je to znašalo 871, še znižalo, in sicer na 801. To se glede na načrt sproščanja ukrepov po kriterijih za državo uvršča v oranžno fazo ukrepov, za prehod v rumeno fazo pa mora sedemdnevno povprečje pasti pod 600, navaja STA.

V oranžno fazo ukrepov se uvršča tudi število hospitaliziranih, ki mora za prehod v rumeno fazo pasti pod 500. Ne glede na te kriterije pa v posameznih regijah veljajo ukrepi, kot jih je sredi tedna glede na takratno stanje v posamezni regiji sprejela vlada.

Največja pojavnost okužb v primorsko-notranjski in savinjski regiji

Po danes objavljenih vladnih podatkih največjo pojavnost okužb v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev še vedno beležijo v primorsko-notranjski (785,4) in savinjski regiji (721,9), najmanjšo pa v obalno-kraški (352,5), pomurski (480,8) in posavski regiji (488,3). Na ravni države je 14-dnevna pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev 576,3, kar je manj kot dan prej, ko je znašala 601,2.

Prijave maturantov za cepljenje do ponedeljka opoldne

Maturanti, ki so po spremenjeni nacionalni strategiji cepljenja proti covid-19 uvrščeni med prednostne skupine, naj se čim prej, najkasneje pa do ponedeljka do 12. ure, prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Cepili se bodo 23. aprila, so v petek sporočili z ministrstva za zdravje.

