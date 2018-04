To so najlepše kolesarske poti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Planet TV

"Stanje se zelo hitro izboljšuje, ni pa še takšno, kot bi si ga želeli. Število kolesarjev v Sloveniji strmo narašča. Ljubljana je dobro pokrita in tudi dobro označena. Pomanjkljivost je predvsem v odnosu kolesarjev v prometu. Nismo še prišli do zavedanja, da so kolesarji enakopravni udeleženci v prometu," je v oddaji Dan. na Planet TV razlagal Aleš Kalan, generalni sekretar Kolesarske zveze Slovenije.

Kalan opozarja, da je še vedno veliko točk, na katerih kar ne veš, od kod je prišel kolesar.

"Zagotovo smo Slovenci kolesarski narod. Raste tudi kolesarska mobilnost. Vse več ljudi se s kolesom vozi v službo, vse več pa jih tudi uporablja čelado," je v studiu razlagal Kalan.

Lahko po cesti, lahko po gozdu

Sožitje narave in vetra v laseh je pravi izraz za kolesarjenje na lep sončen dan. Lahko je samo za zabavo, športno, gorsko ali cestno. Vsekakor zanimiva ideja za prihajajoče prvomajske praznične dni tudi celodnevni ali celo nekajdnevni izlet.

Oprtani s torbami na morje, do bližnje vasi ali gozda. Izbire je veliko. Pomembna sta samo volja in seveda pravo kolo.

Gorski kolesar Primož Ravnik je s posnetki že večkrat navdušil s svojimi vožnjami. Spustil se je tudi po planiški velikanki.

"Je smrtno nevarno, ampak je mogoče zvoziti," je o svojih podvigih, katerih si marsikdo ne upa pogledati niti v posnetku, razlagal Ravnik v oddaji Dan. na Planet TV.

Tudi v gozdu so pravila

Ena od izbir so bike parki, kjer boste del poti lahko prevozili z gondolo in vozili tudi čez dodatno postavljene ovire. So pa uradne gorske kolesarske poti skozi gozdove vsaj na prvi poglej manj adrenalinske.

Tudi sredi gozda veljajo pravila, ki se jih je treba držati. Gorski kolesarji imajo na uradni kolesarski poti takšen protokol: vzpnejo se po makadamski proti, ki je položnejša in razgledna. Spust pa: zdaj že veste. Čez drn in strm. Prava adrenalinska bomba.

Z električnim kolesom na cilj brez potenja

Če niste ekstremisti in vam mogoče včasih primanjkuje tudi kondicije, predvsem pa bi radi uživali brez preveliko napora, potem je za vas električno kolo.

Primerna izbira tudi za pare, kjer kondicija in telesna pripravljenost ne štejeta, ampak užitek na poti. V mestnih središčih pa lahko nadomesti tudi avtomobil. Priti na cilj hitro in elegantno, ne da bi se preznojili. To omogoča električno kolo.

Z njim lahko dosežete hitrost do 25km/h. Vožnjo pospeši polnilna baterija, ki je vgrajena v zadnji del kolesa. Zdrži do 100 km prevožene poti in potrebuje od 4 do 8 ur, da se napolni.

Slišati je super, a stvar, ki ljudi običajno odvrne od nakupa, je cena. Električna kolesa so namreč tudi trikrat dražja od običajnih.

"Približno 600, 700 evrov je navadno kolo, če mu dodamo elektriko, pridemo do dva tisoč evrov," je razložil Uroš Gnezda.

Denarja mogoče z njim res ne boste privarčevali, boste pa prihranili kar nekaj energije in predvsem časa.

Ptujčanka v 27 dneh prekolesarila 5.500 kilometrov

V mestnih središčih je lahko dobro nadomestilo za avtomobil, s katerim boste pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja.

Si predstavljate, da bi prekolesarili precej več, kot si lahko zamislite? Recimo 5.500 kilometrov od Pertha do Sydneyja v Avstraliji?

To je uspelo Ptujčanki, ultramaratonki Bernardi Jurič, ki se je pred šestimi dnevi vrnila v domovino. Dolgo pot po Avstraliji je Juričeva premagala po 27 dneh, dveh urah in 15 minutah kolesarjenja, pri tem pa je počivala samo en dan. Vozila je tudi pri 43 stopinjah Celzija in si poleg otečenega gležnja nakopala še sončne opekline.