To je bil eden najpomembnejših dni v naši zgodovini

Na četrtkovi slavnostni seji ustavnega sodišča je zbrane nagovoril novi predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, ki se mu zdi pomembno, da ustavno sodišča, ki presoja, ali so posamezne odločitve sodišč in zakoni v skladu z ustavo, vedno znova kaže svojo neodvisno držo, pri tem pa tudi ustrezno argumentira svoje odločitve.

Prav z dobro argumentacijo namreč gradi, ohranja in utrjuje svoj ugled, s tem pa tudi samo prispeva k spoštovanju svojih odločb, je dejal.

Kranjc proti aktivističnemu obravnavanju sovražnega govora

Slavnostni govor je imel zaslužni profesor pravne fakultete v Ljubljani Janez Kranjc, ki je med drugim izpostavil pomen avtonomnosti pravosodne sfere tudi, ko gre za pregon sovražnega govora.

Pri pregonu slednjega mora ta ohraniti svojo avtonomnost in ga preganjati ob upoštevanju vseh razsežnosti vloge in poslanstva kazenskega prava, je dejal. Zavzema se za pravno in neaktivistično obravnavanje sovražnega govora.

Od sprejetja do danes je ustava že doživela nekaj sprememb

Osnutek slovenske ustave, ki je bil pozneje v državnem zboru sicer nekoliko preoblikovan, je v podvinskem gradu leta 1990 pripravila skupina strokovnjakov, ki jo je vodil pravnik Peter Jambrek.

Od sprejetja do danes je ustava že doživela nekaj sprememb, nazadnje, ko so poslanci v njo vnesli pravico do pitne vode, še pred tem pa fiskalno pravilo in novo referendumsko ureditev.