To bo novost v Mariboru, financirana tudi s prodajo premoženja

Dodatna sredstva so v občinsko blagajno pridobili s prodajo stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč, za zdaj v višini 3,1 milijona evrov, v teku pa je med drugim še dražba za prodajo zemljišč v vrednosti okoli deset milijonov evrov. Foto: STA

Medtem ko je občina zaradi finančnih težav na začetku poletja lahko zagotovila le delno financiranje programov iz občinskih razpisov na področju športa, kulture in sociale, je župan na današnji novinarski konferenci zatrdil, da se bodo te neobvezne naloge občine tudi letos financirale stoodstotno, torej v vsoti, ki je bila potrjena na razpisih.

Odločbe do konca leta

"To smo lahko, žal, zagotovili samo tako, da smo imeli dobro realizacijo od prodaje našega skupnega javnega premoženja. Stvari, ki jih imamo v mestu najbolj radi, a niso obvezne naloge, financiramo v veliki meri z odprodajo lastnega premoženja, kar je vsekakor skregano z razvojno naravnanostjo naše države," je opozoril Arsenovič.

V. d. direktorice mestne uprave Lidija Krebl je napovedala, da bodo prejemniki dobili dokončne odločbe v stoodstotnem znesku ob koncu leta.

Na področju okolja bo tako osem nevladnih organizacij prejelo skupno 24 tisoč evrov, veteranske organizacije 45 tisoč evrov in na področju mladinskega sektorja 150 tisoč evrov. Za ljubiteljsko kulturo je namenjenih sto tisoč evrov, za sofinanciranje socialnovarstvenih in humanitarnih programov naj bi 63 prejemnikov prejelo skupno 175 tisoč evrov.

Za sofinanciranje programov za krepitev zdravja bo šlo 37 tisoč evrov, za sofinanciranje 16 društev upokojencev 40 tisoč evrov, za sofinanciranje 20 dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, kamor spadajo materinski dom, varna hiša, zavetišče za brezdomce in programi za starejše, pa 970 tisoč evrov, je pojasnila Kreblova.

Razpis za programe in projekte nevladnih organizacij na področju kulture so po njenih besedah v celoti realizirali v višini 713 tisoč evrov. Na področju športa bodo letos zagotovili 135 tisoč evrov za trenerski kader, "preostanek pa bo najverjetneje zapadel v plačilo prihodnje leto". Skupno je na področju športa predvidenih 4,4 milijona evrov.

Rekordno visok proračun

Vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekić je ponovila, da ima občina letos rekordno visok proračun, ker se zaključujejo evropski projekti. Na naslednji seji mestnega sveta, predvideni 3. oktobra, bodo obravnavali realizacijo proračuna v prvi polovici leta, ki je osnova za sprejem rebalansa proračuna, ki naj bi ga mestnim svetnikom predložili na naslednji seji.

Glede na to, da je v javnosti veliko polemik glede domnevno velikih likvidnostnih težav občine, je Cekićeva pojasnila, da so letošnje leto začeli z nekaj več kot sedmimi milijoni evrov zapadlih obveznosti, ki pa so jih vse poravnali aprila s sprejemom proračuna. Likvidnostna vrzel se je ponovno pojavila konec junija, po njenih besedah predvsem zaradi poznega sprejetja proračuna, zaradi česar niso mogli takoj izvesti postopkov zadolževanja in prodaje premoženja.

Konec junija je imela občina 2,5 milijona evrov zapadlih obveznosti, trenutno pa je teh za okoli 1,5 milijona evrov, predvsem zaradi projekta aglomeracij, kjer čakajo na sofinancerska sredstva države. "Vse druge obveznosti iz naslova projektov plačujemo tekoče, ker so bili poleti odobreni projektni krediti," je zatrdila. Predvideva, da bodo oktobra lahko poplačali tudi obveznosti s področja aglomeracij.

Župan je ob tem ponovil nujnost odprave podfinanciranosti občine, ki jo v Mariboru letos ocenjujejo že na okoli 27 milijonov evrov. Poudaril je, da občine zaradi tega zelo težko izvajajo razvojne projekte, ki so nujni za reševanje problemov, kot je odhajanje občanov v službo v tujino.