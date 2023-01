TikTok širi sistem oznak za medije pod državnim nadzorom, tudi na Slovenijo

Družbeno omrežje TikTok širi sistem oznak za "medije pod državnim nadzorom", s katerimi označujejo račune, "katerih uredniško produkcijo ali proces odločanja nadzoruje ali nanj vpliva vlada", so sporočili iz TikToka. Ukrep, ki so ga uvedli lani v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, se bo zdaj razširil še v druge države, tudi Slovenijo.

Uporabnikom omrežja želijo z oznako pomagati bolje razumeti vire, ki stojijo za vsebinami na družbenem omrežju, so pri TikToku pojasnili v sporočilu za javnost. "Naš cilj pri označevanju medijev, povezanih z državo, je zagotoviti, da imajo ljudje natančen, pregleden in uporaben kontekst, ko se srečujejo z vsebino z medijskih računov, ki lahko predstavljajo stališče vlade," so zapisali.

Projekt so začeli lani, pri njegovi pripravi pa so sodelovali z več kot 60 strokovnjaki s področja medijev, politologije, predstavniki mednarodnih organizacij ter civilne družbe iz Severne in Južne Amerike, Afrike, Evrope, z Bližnjega vzhoda, iz Azije in Avstralije. Na podlagi prejetih informacij TikTokova politika kot medije pod državnim nadzorom opredeljuje tiste subjekte, v katerih obstaja jasen uredniški nadzor in sprejemanje odločitev s strani članov države.

Pri ocenjevanju uredniške neodvisnosti upoštevajo poslanstvo organizacije, uredniške prakse in zaščitne ukrepe, vodstvo in uredniško upravljanje ter dejanske uredniške odločitve. Dodatno preverjajo tudi subjekte, ki so lahko močno odvisni od državnega financiranja, bodisi neposredno bodisi prek oglasov, posojil in subvencij, so pojasnili.

TikTok dopušča možnost pritožb

Kot so poudarili, so več mesecev razvijali objektivno metodologijo, ki jo lahko dosledno uporablja TikTokova ekipa za zaupanje in varnost. Ta nadzoruje odločitve o označevanju medijev, povezanih z državo. "Ker se zavedamo, da je vedno potreben element konteksta, ki lahko privede do občasnih napak, uvajamo tudi pritožbeni postopek za subjekte, ki menijo, da so bili napačno označeni kot mediji pod državnim nadzorom," so navedli.

Za pritožbo lahko subjekt predloži dodatne informacije, s katerimi navede zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo uredniško neodvisnost. Pri družbenem omrežju bodo ocenili predložene dokaze, pridobili mnenje neodvisnih strokovnjakov in odstranili oznako, če bodo ugotovili, da subjekt ne izpolnjuje meril za z državo povezane medije.

Ta sistem označevanja bo od zdaj zajemal tudi naslednje države: Afganistan, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Japonska, Kanada, Kazahstan, Kirgizija, Kitajska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Moldavija, Mongolija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Tadžikistan, Turkmenistan, Združeno kraljestvo, ZDA in Uzbekistan, so pri TikToku pojasnili za spletni portal Mashable.

TikTok, ki je v lasti kitajske družbe ByteDance, sedež pa ima v Singapurju, je izjemno priljubljen med mladimi. Družbeno omrežje je pogosto tarča kritik glede varnosti podatkov uporabnikov, kibernetske varnosti in širjenja zavajajočih informacij. Dejstvo, da je v lasti kitajskega podjetja, je predvsem na Zahodu povzročilo skrbi, da bi lahko Peking izkoristil družbeno omrežje za zbiranje podatkov o uporabnikih ali za širjenje kitajski vladi naklonjenih informacij.