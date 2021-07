Težavam ni videti konca: grozi občini Komenda bankrot? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občina že več kot desetletje ni sanirala spornega odlagališča, kar je Slovenji naložila tudi Evropska komisija, zdaj pa je Komendo doletela kazen okoljskega inšpektorata, posledično pa tudi blokada računa v višini poldrugega leta občinskih proračunskih prihodkov. A tudi to še niso vse težave, s katerimi se spoprijema mala občina, stisnjena med Ljubljano, Kranjem, Kamnikom in Domžalami.

Manj denarja za razvoj in naložbe

Leta 2018 je EU Sloveniji naložila sanacijo vseh 21 odlagališč potencialno nevarnih odpadkov, danes so nesanirane ostale le še Suhadole. Na podlagi okoljskega inšpektorata je finančna uprava občini Komenda blokirala račun v višini 10,5 milijona evrov.

Blokada računa sicer ne pomeni, da je občina povsem nebogljena. Še vedno ji na razpolago preostanejo sredstva, ki jih prejme po zakonu o financiranju občin, in sredstva za opravljanje zakonsko določenih nalog, ki jih država prenese na lokalno oblast. Prav tako ima na razpolago sredstva za sanacijo posledic naravnih nesreč in sredstva EU. V Komendi bodo torej vrtci, šole, gasilci, kanalizacija in vodovod še naprej delovali, manj pa bo denarja za razvoj, naložbe ali urejanje okolja.

Težavam ni videti konca

Župan občine Stanislav Poglajen je februarja letos po pozivu svetnikov zaradi izgubljene, okoli 1,2 milijona evrov težke odškodninske tožbe zaradi odvzetega zemljišča podjetju Palmarium, napovedal odstop, a si je nato premislil. V ozadju naj bi šlo za povsem politične boje med sedanjim županom, njegovim predhodnikom in nekaterimi svetniki. Komendo poleg župana, ki ni odstopil, in imenovanja podžupanov ter 10,5 milijonske blokade računa bremeni še tožba podjetja, ki ga je Poglajen nezakonito razlastil.