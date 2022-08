Telemach Gasilski zvezi Slovenije predal visokotehnološki brezpilotni letalnik za potrebe zaščite in reševanja

Oglasno sporočilo

Gasilska zveza Slovenije je po zaslugi Telemacha opremljena z novim brezpilotnim letalnikom. Poleg letalnika s termokamero, vrednega 15 tisoč evrov, so pri Telemachu Gasilski zvezi Slovenije namenili dodatno finančno donacijo v vrednosti pet tisoč evrov ter jo podprli s pokrivanjem julijskih in avgustovskih stroškov telekomunikacijskih storitev gasilskih društev, ki so njihovi naročniki.