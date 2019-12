Takšno vreme nas čaka med koncem tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nasprotju s preteklimi dnevi bo danes in jutri nekoliko topleje. Dnevne temperature se bodo gibale med petimi in sedmimi stopinjami Celzija. Začetek prihodnjega tedna bo deževen.

Danes bo v južni, jugozahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 9, ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Sobota večinoma oblačna

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno. Drugod po Sloveniji bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo.

Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 7, najvišje dnevne v severnih krajih okoli 5, drugod od 7 do 12 stopinj Celzija.

Začetek prihodnjega tedna deževen

V nedeljo bo sprva dokaj jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah. Popoldne bo oblačnost od zahoda postopno naraščala.

V ponedeljek bo oblačno, občasno bo deževalo.

Zimska idila še vedno vlada na Kredarici, kjer je že skoraj tri metre snega:

Foto: Arso