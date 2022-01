Takšna je današnja vremenska napoved

Danes bo pretežno jasno, sprva na vzhodu še zmerno oblačno. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Jutri se bo na Primorskem pooblačilo. Drugod bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1 stopinje Celzija, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 3 do 8 stopinj Celzija, ob morju do 11 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva oblačno, v južni Sloveniji bodo krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od severozahoda jasnilo.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo na severovzhodu snežne plohe. Ponekod bo pihal severozahodni veter.