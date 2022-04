Takole napovedujejo na Arsu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Jutri bo sončno, občasno bo nekaj oblačnih kopren na zahodu Slovenije. Predvsem popoldne bo pihal šibak veter južnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5 stopinj Celzija, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.

V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Še nekoliko topleje bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe.