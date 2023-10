Tako se bodo jutri spremenile cene goriva

Za liter 95-oktanskega bencina bo, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,45571 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,536 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 76,8 evra.

Liter dizelskega goriva bo ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,39365 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,651 evra na liter (pred spremembo 1,664 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 82,55 evra.

Za liter kurilnega olja bo ob novi trošarini, ki je trenutno določena na 0,09141 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,233 evra na liter (pred spremembo 1,249 evra na liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.233 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in katere hitre ceste, pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.