Tako je videti delovni dan na Siol.net #video

Portal Siol.net je že drugič v osmih mesecih postal najbolj bran slovenski medij. Z razlogom. Ponujamo namreč najaktualnejše in najzanimivejše novice iz Slovenije in sveta. Kako je videti vsak dan na Siolu in kaj vse lahko še pričakujete v prihodnosti, pa v naslednjem prispevku, ki so ga pripravili v oddaji Dan. na Planet TV.