Koliko prijav je prispelo na razpis in kdo se je prijavil, v RTVS in svetu RTVS pred današnjo sejo niso želeli razkriti. Da so se na razpis prijavili, so potrdili trenutna vršilka dolžnosti predsednice uprave RTVS Natalija Gorščak, direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Nova24TV Boris Tomašič.

Na seji bodo določili tudi nadaljnjo časovnico imenovanja predsednika uprave, med drugim bodo določili termin razgovora kandidatov pred razpisno komisijo.

Svetniki bodo obravnavali še predloge in pobude varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, finančnega in programskih odborov, komisij in članov sveta.

Svet RTVS je 11. julija objavil razpis za novega predsednika uprave, potem ko je nekdanji predsednik uprave Zvezdan Martić konec maja podal odstopno izjavo zaradi izgube zaupanja pri večini svetnikov.