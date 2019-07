Stoletje izkušenj za novo tisočletje

Oglasno sporočilo

Praznovanje stoletnice zreškega Uniorja je konec tedna doseglo vrhunec, ko se je v hotelu Vital na slavnostni večerji zbralo okrog 150 povabljencev. Med njimi je bilo poleg ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenjo Klamfer, župana Občine Zreče mag. Borisa Podvršnika veliko Uniorjevih pomembnih poslovnih partnerjev, nekdanjih zaposlenih in sedanjih sodelavcev podjetja Unior ter pomembne osebnosti iz vrst gospodarstvenikov in gospodarskih združenj. Sprehod po stoletni zgodovini, ki se je dotaknil pomembnih prelomnic, še bolj pomembnih odločitev in napovedi nadaljnjega razvoja, so gostje z zanimanjem spremljali, prireditev pa je zaznamoval Uniorjev jekleno nepopustljiv, vizionarski duh.

Minister Zdravko Počivalšek je predstavil pomen podjetja Unior za gospodarski napredek slovenskega gospodarstva.

Zgodovino so pri Uniorju začeli pisati pred stoletjem, ko je bila v zibelko skromne kovačije položena velika vizija. Štajerska železo industrijska družba z omejeno zavezo, kot se je takrat imenoval zreški obrat, je pred drugo svetovno vojno zaposlovala že 250 delavcev, posvečala se je predvsem ročno kovanemu orodju za potrebe kmetov in obrtnikov, kar se je korenito spremenilo šele okrog leta 1950, ko so se vodilni odločili razvoj usmeriti v novo tehnologijo ameriškega načina utopnega kovanja. Ime UNIOR, ki si ga je tovarna nadela leta 1968, je skovanka besed UNIverzalno ORodje. Med najbolj prelomna obdobja zagotovo sodijo dogodki leta 1973, ko je Unior postal pomemben partner v avtomobilski industriji, kar je vzrok za zdajšnji uspeh podjetja.

Da so se odgovorni voljni in sposobni prilagajati, zagotovo govori podatek, da so se leta 1978 podali v turistične vode z izgradnjo olimpijskega središča Rogla in Term Zreče, saj so predvideli potencial turistične dejavnosti. Pogum in vizionarstvo je pokazala tudi odločitev, ko so se leta 1986 kljub zagotovljenemu domačemu trgu začeli osredotočati na izvoz. To je podjetje rešilo ob izgubi jugoslovanskega trga po osamosvojitveni vojni. Odlično pretehtana naložba je nakup delnic Inexa Štore, kar je pocenilo nabavo in zagotovilo kakovostne surovine, nujne za poslovanje. Leta 2005 je globalizacija podjetja dosegla vrhunec, ko je Unior postal solastnik podjetja na Kitajskem. Pred šestimi leti so po dobrem letu pogajanj z bankami dosegli podpis Generalne pogodbe o prestrukturiranju in zdaj se približujejo optimalni zadolženosti.

Predsednik uprave Darko Hrastnik je nagovoril vse zbrane.

Unior tvorijo trije ločeni programi – Orodje, Odkovki ter Strojegradnja -, ki so se razvijali postopoma in delujejo v sinergiji. Bogata tradicija in ambicioznost sta temelja, da je Unior zdaj največji svetovni proizvajalec odkovkov za krmilne mehanizme vozil. Povedano v številkah, to pomeni, da boste v štirih izmed petih avtomobilov, narejenih v Evropi, našli vsaj en del, narejen v Uniorju!

Na izjemen vpliv Uniorja v gospodarskem smislu je v slavnostnem govoru opozoril tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek: "Danes smo priča še eni uspešni zgodbi razvoja slovenske industrije. Podjetje UNIOR je zagotovo eden od nosilcev gospodarskega razvoja Slovenije. Uvršča se namreč med največje slovenske izvoznike. Dobro posluje in v matičnem podjetju zaposluje kar 1800 ljudi, zato je zelo pomembno tudi za to lokalno in regionalno okolje." Minister je ob tem pohvalil inovativno in razvojno raziskovalno dejavnost podjetja. Opozoril pa je tudi na nove izzive, pred katerimi je slovenska industrija. Izpostavil je digitalizacijo, »pametne« tovarne in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Ob tem je izpostavil še pomen slovenske industrije: "Ta predstavlja hrbtenico slovenskega gospodarstva, saj ustvarja dobro polovico celotnega izvoza in zagotavlja delovna mesta četrtini vseh zaposlenih. Prav po zaslugi industrije in povezanih storitev smo lani dosegli 4,5% gospodarsko rast. Dosegli smo rekordne ravni izvoza in zaposlenosti."

Dogodek je povezovala simpatična Bernarda Žarn.

Za slovenskega uporabnika je Unior sinonim za kakovostno ročno orodje, podjetje pa narekuje svetovne smernice s tega področja in se usmerja v specialistične oblike orodja. "Če smo pred stotimi leti izdelovali orodje za kmetovalca in hišnega mojstra, je zdaj naše orodje namenjeno predvsem profesionalnemu uporabniku, čedalje bolj pa se uveljavljamo kot inovator pri izdelavi namenskih specialističnih orodij, ki jih v zadnjih letih uspešno tržimo," je ob priložnosti pojasnil predsednik uprave, gospod Darko Hrastnik.

Da se Unior uvršča med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce ter je uvrščen med najuspešnejša slovenska podjetja, je pripisati mnogim modrim odločitvam v preteklosti, nenehnemu prilagajanju potrebam trga, prilagajanju strategije in tesnemu sodelovanju z lokalno skupnostjo. Na slednje je opozoril tudi slavnostni govorec, zreški župan, mag. Boris Podvršnik. Uniorjevci se vpliva na razvoj mesta Zreče zavedajo in tega se lotevajo z vso potrebno odgovornostjo, sledijo potrebam okolja in ga finančno ter razvojno podpirajo, hkrati pa so zavezani odgovornemu ravnanju z okoljem. S svojim znanjem, delavnostjo in ambicioznostjo so ustvarili številna delovna mesta, v Zrečah boste denimo našli družine, kjer so tudi po tri generacije iz iste družine zaposlene v Uniorju. Unior tudi poglavitno vpliva na prepoznavnost in obiskanost regije, kar so dodatno podprli tudi z vlaganjem v turizem.

Nastopila je tudi Raiven.

V pestrem programu, ki ga je spretno povezovala simpatična Bernarda Žarn, so se na Uniorjevem orodju predstavili Stroj Machine, ekstravagantna Raiven ter plesno-animacijska skupina Mirror Crew, liki iz stekla, kar je odlično ponazorilo zavezanost tradiciji, inovativnost in vizijo za prihodnost.

Neustrašnost in pripravljenost na vedno nova prilagajanja dajejo vedeti, da je Uniorjeva 100-letnica le še eden izmed prelomnih dogodkov, ki tudi tokrat napoveduje pestro in uspešno prihodnost zreškega paradnega konja.

Naročnik oglasne vsebine je Unior.