Število delovno aktivnih, ki je novembra lani doseglo novo rekordno vrednost od začetka meritev, se je decembra zmanjšalo za malenkost več kot deset tisoč oz. za 1,1 odstotka in doseglo 938.439. To je bilo obenem za 0,3 odstotka manj kot decembra predlani. Zaradi upokojevanja se je zmanjšalo predvsem število starejših delovno aktivnih.

Primerjava po starostnih skupinah tako pokaže, da se je v primerjavi z novembrom število delovno aktivnih v skupini od 55 do 59 let zmanjšalo za nekaj manj kot 1.700 ali za 1,5 odstotka, v skupini nad 60 let pa za nekaj manj kot 3.900 ali za 5,9 odstotka. Upad v teh dveh starostnih skupinah so na statističnem uradu pripisali upokojevanju.

Tudi v primerjavi z decembrom 2023 se je število delovno aktivnih v teh dveh starostnih skupinah zmanjšalo, v prvi za 1,3 odstotka in v drugi za 1,2 odstotka.

Zaposlenih je bilo decembra 834.898 oseb, kar je za okoli 9.800 ali za 1,2 odstotka manj kot novembra, samozaposlenih pa za nekaj manj kot 200 oz. za 0,2 odstotka manj. V medletni primerjavi se je število zaposlenih zmanjšalo za 0,6 odstotka, medtem ko je bilo število samozaposlenih za 1,8 odstotka višje kot decembra predlani.

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih izraziteje znižalo med moškimi, in sicer za okoli 7.300 ali za 1,4 odstotka, med ženskami pa za približno 2.700 ali za 0,6 odstotka. Medletno je bilo medtem delovno aktivnih moških za 0,4 odstotka manj, delovno aktivnih žensk pa za 0,2 odstotka manj.

Delovno aktivni v Sloveniji so bili sicer v lani v povprečju stari 43,6 leta. Med moškimi se je povprečna starost glede na 2023 dvignila s 43,2 na 43,3 leta, med ženskami pa s 44,0 na 44,1 leta.

Lani se je prvič zaposlilo več tujih državljanov kot slovenskih

Med delovno aktivnimi je bilo lani okoli 36.500 oseb, ki so se prvič zaposlile na območju Slovenije. Njihova povprečna starost je znašala 29,1 leta. Z vidika državljanstva je bilo med tistimi, ki so se lani prvič zaposlili v Sloveniji, več tujih državljanov kot slovenskih. Tujcev je bilo približno 20.100, v povprečju so bili stari 33,1 leta, državljanov Slovenije pa okoli 16.400, njihova povprečna starost je znašala 24,2 leta.

Med slovenskimi državljani, ki so se lani prvič zaposlili na območju Slovenije, je bilo moških nekoliko več kot žensk. Bilo jih je približno 8.400, v povprečju so bili stari 23,3 leta. Žensk je bilo nekaj manj kot osem tisoč, v povprečju pa so bile stare 25 let. Višjo povprečno starost žensk ob prvi zaposlitvi so statistiki pripisali njihovi v povprečju višji izobrazbi in posledično poznejšemu vstopu na trg dela.