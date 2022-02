Ste vi srečni dobitnik večmilijonskega jackpota?

Kot so danes sporočili iz Loterije Slovenije, lahko dobitnik prevzame dobitek od 9. februarja, časa za prevzem pa ima 90 dni od dneva žrebanja. Jackpot je bil tako tretjič vplačan v Sloveniji. Prvega, ki je bil vreden 21 milijonov evrov, je igralec vplačal konec leta 2013 v Grosuplju, drugega v vrednosti 28,2 milijona evrov pa poleti 2014 v Žalcu.

Poleg omenjenih treh glavnih dobitkov je leta 2018 igralec na Jesenicah vplačal še dobitek 5+1, vreden 2,2 milijona evrov.

Slovenija po številu jackpotov na drugem mestu

Loterija Slovenije je ena od ustanoviteljic igre na srečo Eurojackpot, v katerem sodeluje 18 držav oziroma 33 prirediteljev, na voljo pa je več kot 310 milijonom igralcev po vsej Evropi. Loterija Slovenije je s tremi jackpoti na drugem mestu po številu jackpotov na milijon prebivalcev, pred njo je le Finska.

Iz naslova Eurojackpota so doslej izplačali 5,1 milijona različnih dobitkov v skupni vrednosti 116 milijonov evrov. Po izplačilu zadnjega jackpota bo znesek izplačanih dobitkov znašal 127 milijonov evrov.

Iz naslova prirejanja igre Eurojackpot so v desetih letih skupaj obračunali 102,7 milijona evrov dajatev, to je koncesijskih dajatev in davkov od iger na srečo, z izplačilom v petek vplačanega jackpota pa bo ta znesek že presegel 104 milijone evrov, so dodali na Loteriji Slovenije.

Slovenski igralci so doslej z igranjem Eurojackpota prispevali 61,7 milijona evrov koncesijskih dajatev, s katerimi se financira več kot 500 invalidskih, humanitarnih ter športnih organizacij in projektov letno. V državni proračun so slovenski igralci iz naslova 10-odstotnega davka od srečk in petodstotnega davka od iger prispevali 31,5 milijona evrov.

Ni znano, ali je dobitnik dejansko občan Rogaške Slatine

Vsak dobitnik Eurojackpota v Sloveniji je razveselil tudi občino, kjer prebiva. Tako so doslej slovenske občine prejele 9,5 milijona evrov iz naslova davka od dobitkov iz iger na srečo, z izplačilom zadnjega jackpota pa bodo skupaj prejele že več kot 11,1 milijona evrov.

Slatinski župan Branko Kidrič je danes za STA dejal, da dokler ne bo znano, ali je dobitnik tudi dejansko občan Rogaške Slatine s stalnim prebivališčem, kar bi pomenilo, da bi davek prišel v njihov proračun, ne more komentirati, kaj bi naredili s tem denarjem. "Ne želim delati računa brez krčmarja," je pojasnil.