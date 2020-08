Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sušno obdobje se bo nadaljevalo vse do sobote, ko bodo na zahodu države mogoče občasne padavine in nevihte. Drugod bo še sončno, toplo in povečini suho vreme. Šele v nedeljo nas bodo zajele obilnejše padavine, ki se bodo od zahoda razširile nad vso državo.