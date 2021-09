Sončna septembrska sobota poskrbela za nove kolone proti morju

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj, pri čemer ponovno, kot že velikokrat do zdaj, opozarjajo na vzpostavitev reševalnega pasu.

Zastoj je na ljubljanski obvoznici iz smeri Kosez in Barja ter na primorski avtocesti proti Vrhniki. Zamuda znaša približno eno uro. Kilometer in pol dolg zastoj je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro je mogoč izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

[ZASTOJI]

- Od Ljubljane proti Vrhniki, zamuda 1 h.

- Pred Karavankami v obe smeri.

- Pred Ljubeljem proti Sloveniji.

Na cestah Šmarje - Koper in Lesce - Bled.

Čakalne dobe na MP: Sečovlje, Dragonja, Starod in Jelšane.

❗V vsakem zastoju je potrebno vzpostaviti reševalni pas❗

Pet kilometrov dolg zastoj je pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zaradi povečanega prometa in varnosti predor občasno zapirajo.

Zastoj je tudi pred predorom Ljubelj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predor občasno zapirajo. Prav tako se stoji na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Postojna proti Kopru.

Na mejnih prehodih Starod in Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure, na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja med eno in dve uri, na mejnem prehodu Jelšane pa več kot dve uri.

