Ponekod po državi se je dopoldne še zadrževala nizka oblačnost, a jo je sonce razkrojilo in poskrbelo, da vsi uživamo v sončni soboti. Na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj, lokalno lahko živo srebro doseže celo 27 stopinj Celzija. Drugod po Sloveniji se bodo temperature gibale med prijetnih 19 in 22 stopinj Celzija.

Preden 23. septembra vstopimo v koledarsko jesen, nas vreme razvaja s sončnimi žarki. Kljub dopoldanski nizki oblačnosti se je povsod po Sloveniji naredil lep dan in dolge rokave smo ponovno lahko zamenjali za kratke. Padavin danes ne gre pričakovati.

Na Primorskem je burja oslabela in bo do jutri ponehala. Ogrelo se bo do 26 stopinj Celzija, lokalno celo stopinjo več.

Drugje po Sloveniji bodo namerili od 19 do 22 stopinj Celzija, v višje ležečih alpskih dolinah pa še kakšno stopinjo ali dve manj.

Zgoraj lahko vidite današnje pričakovane temperature. Na obali se bo ogrelo do 26, lokalno celo do 27 stopinj Celzija. Drugod po državi bo od 19 do 22 stopinj Celzija, v višje ležečih alpskih dolinah pa še kakšno stopinjo ali dve manj. Foto: meteologix

Tudi v nedeljo bo vreme kot naročeno za izlet v naravo ali skok na Obalo. Zjutraj se bo lahko ponekod še zadrževala megla, dan pa bo sončen in jasen.

Morje: v dobrih dveh tednih od 29 do 20 stopinj Celzija

Burja v zadnjih dneh je še dodatno ohladila naše morje. Pri Kopru so na agenciji za okolje še pred dobrima dvema tednoma namerili 29 stopinj Celzija. Po izraziti ohladitvi in nato še burji, ki je danes sicer oslabela in bo do jutri ponehala, je temperatura morja padla za kar devet stopinj Celzija.

Ob izrazitem padcu temperature vode je skok v morje primeren le še za tiste najpogumnejše.

Strm padec temperature morja od 4. 9. 2024 do danes. Foto: Arso