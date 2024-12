Ljubljansko okrožno sodišče je zavrnilo pritožbo zoper odreditev pripora za tri osumljene umora na Brdu v Ljubljani, so za STA danes odgovorili na sodišču. Ni pa še izdalo sklepa o uvedbi sodne preiskave, ki jo je v tej zadevi zahtevalo Specializirano državno tožilstvo, med drugim zaradi kaznivih dejanj umora in prometa s prepovedanimi drogami.

Po pojasnilih sodišča je zahteva za sodno preiskavo vložena zaradi več kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja umora v hudodelski združbi in kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog v sostorilstvu. "Sklep o opravi preiskave še ni izdan," so za STA odgovorili na sodišču.

O zahtevi za sodno preiskavo mora najprej odločiti sodišče, po morebitni uvedbi preiskave pa bo imela obramba še možnost, da se nanjo pritoži.

Je pa sodišče zavrnilo pritožbo zoper sklep o odreditvi pripora zoper tri osumljene novembrskega umora Satka Zovka na Brdu v Ljubljani, ki ga je preiskovalni sodnik odredil v začetku decembra.

Za to se je odločil iz vseh treh pripornih razlogov, in sicer ponovitvene nevarnosti, tako imenovane koluzijske nevarnosti (vplivanje na priče, uničenje sledov) in begosumnosti.

Foto: David Florjančič

V ozadju maščevanje?

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so 5. decembra v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpletene v umor 42-letnega državljana BiH Satka Zovka.

Njegovo truplo so 29. novembra našli v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani, takoj pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb. Osumljenci za umor so 38-letni državljan BiH Dino Muzaferović - Cezar, ki ga na podlagi mednarodnih tiralic iščeta Hrvaška in BiH, 40-letni državljan Albanije in 22-letni državljan Slovenije.