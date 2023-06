Zadeva Stožice: Janković oproščen

Jankoviću in soobtoženim je tožilstvo očitalo oškodovanje sredstev EU in preslepitev bank v zadevi parkirišča v centru Stožice.

Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice pri Grepu Andreju Lavriču pa je obtožnica očitala, da so pomagali pri tem kaznivem dejanju.

Tožilka Blanka Žgajner je za Jankovića danes predlagala štiri leta zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in štiri leta za goljufijo na račun evropskih sredstev. Predlagala je enotno kazen sedmih let in 10 mesecev zapora. Obtožbo proti ljubljanskemu županu je nekoliko spremenila, saj je očitano kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi posojila zastaralo.

Za Kolenca je predlagala triletno zaporno kazen, za Jakiča, Lozeja in Lavriča po dveletno, za Ogrina in Srako pa za vsakega posebej enotno kazen treh let in sedem mesecev zapora.

Za tožilstvo sporna pogodba za 2.500 parkirnih mest

Za tožilstvo je bila sporna sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2.500 parkirnih mest v okviru centra Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov. Občina je po prepričanju tožilstva s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in sredstev EU, pri tem naj bi zahtevku za izplačilo priložila ponarejeno situacijo družbe Grep.

Tožilstvo je trdilo, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank. Obramba je medtem v postopku trdila, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje in da je bila podpisana pogodba za objekt v celoti (na ključ), vse količine, ki jih tožilstvo očita, pa da so bile stvar izvajalcev oz. zasebnega partnerja.

Jankovićev odvetnik: Iskali so še eno dlako v jajcu

Zagovorniki so očitke tudi danes odločno zavrnili in predlagali oprostilne sodbe. Kot je dejal Jankovićev odvetnik Janez Koščak, je bil ljubljanski župan za tožilstvo očitno kriv, da ima Ljubljana stadion in da je za projekt pridobil evropska sredstva. Tožilka je po njegovih besedah predstavila očitke, kot da bi bilo narobe, da se za projekt, ki v praksi živi 13 let in ga je obiskalo več milijonov obiskovalcev, pridobi sredstva EU. Ob tem je poudaril, da gre pri Stožicah za javno-zasebno partnerstvo, zato ne more biti sporno, da en partner pomaga drugemu.

"Ni naklepa in ni preslepitve, ves denar je šel izključno za Stožice," je podčrtal Koščak. Po njegovih besedah je šlo na strani tožilstva za iskanje še ene dlake v jajcu.

Janković je medtem povedal, da je ljubljanska občina v 16 letih izvedla 66.000 javnih razpisov in imela pri tem vsega 56 pritožb, le 16 pa je bilo ugodeno. Ponovil je tudi, da je šlo pri načrtovanem športno-trgovskem kompleksu za prvo javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji, da je šlo za športni del iz proračuna občine 114 milijonov evrov brez davka, 111 milijonov pa da jih je občina dobila nazaj v proračun.

Od prve hišne preiskave pri njem je to po njegovih besedah šesti primer, ki ga proti njemu vodi ista tožilka, po petih pravnomočno zaključenih primerih, ko je bil oproščen obtožb ali pa je bil postopek proti njemu ustavljen, se, tako Janković, "dokazuje njena neizmerna želja, da me obsodi, če ne na sodišču, pa v javnosti".

Sojenje v tej zadevi se je začelo marca 2020, skoraj desetletje po dokončanju športnega dela Stožic. Na predobravnavnem naroku takrat nihče ni priznal krivde, zato je novembra 2021, več kot devet let po hišnih preiskavah, stekla glavna obravnava. Do sredine lanskega leta so zaslišali več prič, nato pa se je ustavilo, ker je sodišče čakalo na izdelavo izvedenskega mnenja. Tega so predstavili maja letos.

Že lani je bil v povezavi s Stožicami pravnomočno ustavljen tudi kazenski postopek proti Jankoviću, Ogrinu in Sraki zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja pri sanaciji gramozne jame, kjer je stožiški kompleks nastal. Poteka pa še sojenje proti županu in soobtoženim, med njimi sinu Damjanu, v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice. Predobravnavni narok je potekal decembra 2021.