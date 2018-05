Sobotno popoldne prineslo nevihte s točo

Toplo popoldne so osvežile krajevne plohe in nevihte, ponekod po državi je padala manjša toča. Kratka, a močna nevihta s točo je zajela območje med Ilirsko Bistrico in Kozino. Po nekaterih podatkih je toča tam pobelila ceste in povzročila škodo na pridelku. Ponoči bodo nevihtni oblaki razpadli, nebo pa se po zjasnilo.