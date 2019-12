Snega po nižinah še ne bo, bo pa zelo hladno

Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne oslabele. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine, na jugovzhodu lahko ob koncu padavin sneži tudi nižje.

Zvečer se bo od severa začelo jasniti. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jutri bo dokaj jasno, več oblačnosti bo popoldne na vzhodu. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Povsem drugačen od nižin pa je pogled na Kredarici, kjer se je snežna odeja zvišala na 270 centimetrov.

Foto: Arso

Sreda in četrtek sončna

V sredo in četrtek bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

Napoved za torek zjutraj:

Foto: Planet TV

Napoved za torek popoldne:

Foto: Planet TV