Sneg bo postopoma ponehal, burja na Primorskem ostaja

Danes bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod še rahlo snežilo, popoldne pa bomo večinoma brez padavin. Burja na Primorskem bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Foto: Ana Kovač

Sneženje, ki je včeraj zajelo državo, se počasi umirja. Trenutno rahlo sneži v Ljubljani, Kranju, Ratečah, Novem mestu in Postojni, medtem ko sneg nekoliko močneje naletava v Kočevju. Na vzhodu države in na Primorskem o padavinah ne poročajo.

Novega snega po poročanju agencije za okolje (Arso) ni veliko. Po nižinah so največ, pet centimetrov, izmerili v Kočevju, medtem ko je v visokogorju, na Kredarici, dva centimetra novozapadlega snega.

Vremenoslovci opozarjajo pred močnimi sunki burje

Jutri bo oblačno, na zahodu bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo snežilo.

Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Do ponedeljka dopoldne bodo na Primorskem na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje dosegli okoli sto kilometrov na uro.

Rahlo sneženje tudi v sredo in četrtek

V sredo in četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. Še bo pihal severovzhodni veter, burja na Primorskem pa se bo spet okrepila.