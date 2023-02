Slovesno odprtje nove poslovne zgradbe Zavarovalnice Sava v Mariboru

Oglasno sporočilo

Zavarovalnica Sava, d. d., s sedežem v Mariboru od 26. januarja posluje na novem naslovu, na Ulici Eve Lovše 7 v Mariboru. Novo poslovno stavbo, ki je tu rasla od leta 2021 ter je velika dodana vrednost mestu in ljudem, so danes tudi slovesno odprli. Trak sta v družbi gostov prerezala gospod Jošt Dolničar, predsednik uprave Zavarovalnice Sava, in gospod Saša Arsenovič, župan Maribora.

Foto: Zavarovalnica Sava d.d.

Zavarovalnica Sava je odločitev o gradnji nove poslovne stavbe v Mariboru sprejela leta 2019, 5. februarja 2021 pa so začeli pripravljalna dela. Bil je torej položen temeljni kamen, ki je oznanil, da bo na Ulici Eve Lovše zrasla nova poslovna stavba, ki bo omogočala prijazno delovno okolje zaposlenim Zavarovalnice Sava, pa tudi zaposlenim preostalih družb Zavarovalne skupine Sava, ki poslujejo v Mariboru. To so Sava Infond, Sava pokojninska, TBS Team 24, ZS Svetovanje in Asistim.

Foto: Zavarovalnica Sava d.d.

"Načrtovanje in gradnja sta potekala z mislijo na mnoge − na naše zveste stranke in poslovne partnerje, saj želimo, da je vsak obisk pri nas prijetna izkušnja, na zaposlene, ki jim želimo omogočiti spodbudno delovno okolje, na lokalno okolje, saj je to znak, da se želimo tu razvijati tudi v prihodnje, in ne nazadnje tudi na okolje kot naravni prostor, saj smo pri načrtovanju in gradnji upoštevali vse okoljske standarde ter smernice sodobne, do okolja in ljudi prijazne gradnje. Verjamemo, da kot zgradba energetskega razreda A, katere streho bogati sončna elektrarna, ponuja izredno kakovostno in prijetno delovno okolje ter je hkrati velik doprinos k varovanju okolja in lepemu, modernemu Mariboru," je povedal Jošt Dolničar, predsednik uprave Zavarovalnice Sava.

Predsednik uprave Zavarovalnice Sava Jošt Dolničar Foto: Zavarovalnica Sava d.d.

"Vesel sem, da se velika in pomembna podjetja odločate ostajati in razvijati v Mariboru, ki je ne le univerzitetno mesto z izobraženimi kadri za razvoj celotne regije, ampak tudi mesto, ki se ves čas razvija in nadgrajuje. V duhu decentralizacije upam, da boste vzgled podjetjem, investitorjem in ne nazadnje državnim organom, ki bodo svoja vrata odpirali v našem mestu. Veselim se dobrega sodelovanja tudi v prihodnje in vam ob res veliki pridobitvi iskreno čestitam," pa je dodal župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič Foto: Zavarovalnica Sava d.d.

Površina celotnega zemljišča, ki je v lasti Zavarovalnice Sava, meri nekaj več kot 13 tisoč kvadratnih metrov. Moderna, v skladu s sodobnimi smernicami grajena stavba, ki stoji na njem, ponuja neto površino 14.650 kvadratnih metrov in je prijetno delovno okolje za 436 zaposlenih iz vseh družb Zavarovalne skupine Sava. V višino meri 46 metrov (klet in deset nadstropij). V skladu s strateškimi smernicami o trajnostni naravnanosti skupine jo odlikuje energetski razred A, streho prekriva sončna elektrarna, ponuja štiri prostore za polnjenje električnih vozil, nadstrešnico za kolesa in v neposredni bližini tudi poslovni park, ki je na voljo vsem obiskovalcem. S premišljeno razporeditvijo prostorov, centralnim nadzornim sistemom in sodobno informacijsko infrastrukturo omogoča zaposlenim prijetno, zdravo in varno delovno okolje, kjer lahko svobodno razvijajo svoje potenciale, z dostopno lokacijo in dovolj velikim številom parkirnih mest pa hkrati zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo tudi za obiskovalce.

Foto: Zavarovalnica Sava d.d.

Lokacija Prodajno-škodnega centra Maribor, kjer sta poslovna enota in škodni center Zavarovalnice Sava, še naprej ostaja na Zagrebški cesti 83 v Mariboru.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Sava, d. d.