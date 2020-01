Slovenski policisti prodajajo konja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja policijskega konja in službeno psičko. Izklicna cena za konja znaša tisoč, za psičko 500 evrov. Ponudbe lahko zainteresirani oddate do 10. februarja.

Kot so zapisali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve, po metodi javnega zbiranja ponudb prodajajo službenega konja Winetouja slovenske toplokrvne pasme, skotenega 9. marca 1999, in policijsko psičko Maro pasme nemški kratkodlaki ptičar, skoteno 18. avgusta 2018.

11. februarja bodo izbrali novega lastnika živali

Vsi lastniki, ki bi jima lahko zagotovili prijazno življenje in ljubezni poln dom, lahko svoje ponudbe pošljete najkasneje do 10. februarja.

Kot so še zapisali, bodo upoštevali ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 10. februarja do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Izhodiščni ceni znašata tisoč evrov za konja in 500 evrov za psičko.

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Javno zbiranje ponudb bo 11. februarja ob 9. uri na ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.