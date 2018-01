Slovenski ledni mojstri na Kitajskem do odličnega tretjega mesta

Na največjem festivalu ledenih in snežnih skulptur na svetu v kitajskem mestu Harbin so slovenski predstavniki dosegli nov izjemen rezultat. Slovenski ledni mojstri pod vodstvom Mira Rismonda, avtorja projekta Ledena dežela, so v hudi konkurenci osvojili tretje mesto med ekipami.

Ledena skulptura Rojstvo krogel je ena od dveh ledenih skulptur, ki so jih na Kitajskem izdelali slovenski ledni mojstri. Foto: Ledena dežela

Ledni mojster Miro Rismondo se je na največji festival ledu in snega na svetu z imenom Ice Festival Harbin letos prvič podal z ekipo slovenskih mojstrov v sestavi Bogdana Jeriča, Roberta Jenkoleta in Jureta Pogačnika.

Slovenci so v mestu Harbin na severovzhodu Kitajske tekmovali v dveh kategorijah. V kategoriji ledenih skulptur so slovenski tekmovalci izdelali ledeni skulpturi z imenoma Kristalna vrata v neskončnost in Rojstvo krogel ter v omenjeni kategoriji prejeli priznanje za odlično skulpturo.

Slovenski mojstri v hudi konkurenci do odličnega tretjega mesta

Največji uspeh pa so dosegli v izdelovanju snežne skulpture. S skulpturo Rojstvo Kresnika, ki so jo izdelali iz 36 kubičnih metrov snega, so v hudi konkurenci dosegli neverjeten uspeh in se uvrstili na tretje mesto.

"V tekmovanju snežnih skulptur se je pomerilo več kot 30 ekip z vsega sveta. Prvo mesto je zasedla ruska ekipa s skulpturo Selfie, na drugo mesto se je uvrstila Mongolija, na tretje pa naša ekipa," je bil zadovoljen Rismondo.

Slovenskim ustvarjalcem za ekipno tretje mesto čestitamo tudi v uredništvu Siol.net. Foto: Ledena dežela

Hkrati je ledni mojster poudaril, da so bili dnevi na festivalu za tekmovalce naporni. "Skulptura Rojstvo Kresnika je tehnično nastajala vse leto, temeljila pa je na tehniki čipke. Tanka snežna lupina cveta v stilu čipke prepušča pogled na rojenega boga, ki se takoj spopade z zlim," je še pojasnil ledni mojster.

Ledene mojstrovine slovenskih ustvarjalcev si medtem še vedno lahko ogledate v Ledeni deželi v Ljubljani.