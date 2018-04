Slovenski gozdovi: poškodbe ob vetrolomu skoraj tako velike kot letni poseg #foto

V SiDG pričakujejo, da bo obseg poškodovanosti zaradi obilnih snežnih padavin in morebitnih gradacij podlubnikov še večji, pravi direktor Zlatko Ficko. Pri izvajanju del že opažajo, da je na določenih predelih obseg poškodovanih gozdov večji od njihovih prvotnih ocen in večji, kot ga je pri izdaji odločb za izvedbo sanitarne sečnje ocenil Zavod za gozdove.

Decembrski vetrolom je poškodoval več kot 60 odstotkov vseh površin, ki jih zajemajo državni gozdovi. Med najbolj poškodovanimi so poleg kočevskih tudi notranjsko-snežniški gozdovi. Glede na ocene poškodovanosti, ki so jih nazadnje naredili februarja, je na Notranjskem več kot 460 tisoč kubičnih metrov poškodovanega lesa. Ocenjeni vetrolom na območju Postojne tako predstavlja več kot štirikratnik obsega letne sečnje.

Foto: Monika Oset

Snežne razmere zamaknile sanacijo

Snežne razmere so začetek sanacije zamaknile za skoraj dva meseca, na nekaterih predelih pa sneg sanacijo ovira še danes in onemogoča dostop v gozd. V času obilnih snežnih padavin so delali le na okoli 30 odstotkih običajnih zmogljivosti, čeprav bi glede na obseg vetroloma in roke za sanacijo dela morali izvajati s polnimi zmogljivostmi. Sanacijo gozdov dodatno otežujejo omejitve na gozdnih cestah in na drugih cestah, kjer zaradi omejevanja prevozov nastajajo dodatne težave s prevozi lesa.

Sanaciji poškodovanih dreves bodo prilagodili tudi program prodaje gozdno-lesnih sortimentov. Predelovalcem lesa, s katerimi so letos podpisali dolgoročne prodajne pogodbe, bodo prednostno prodajali tudi les iz poškodovanih gozdov.

Izvedba sanacije je odvisna predvsem od:

- obsega poškodovanih gozdov, ki se kaže tako v obsegu kubičnih metrov poškodovanih dreves kot tudi v poškodovani površini gozdov,

- povečane nevarnosti dela zaradi prelomljenih, nagnjenih in podrtih dreves,

- omejenih zmogljivosti na trgu za posek in prevoz lesa,

- omejenih možnosti pri prodaji lesa iz poškodovanih gozdov,

- omejenih zmogljivosti cest in gradbenih del na nekaterih cestah, kar ponekod močno otežuje izvoz lesa.